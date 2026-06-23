Le Portugal veut se lancer, l'Angleterre confirmer

Accroché par la RD Congo lors de son entrée en lice, le Portugal cherchera à décrocher un premier succès mardi contre l'Ouzbékistan. L'Angleterre devra pour sa part confirmer contre le Ghana.

Favori du groupe K, le Portugal a vécu une première désillusion mercredi dernier. Les hommes de Roberto Martinez n'avaient pas su décrocher meilleur résultat qu'un match nul 1-1 face à la RD Congo, malgré l'ouverture du score précoce de Joao Neves.

Avec 75% de possession, la Seleçao a joué à la passe à dix, sans réussir à se montrer tranchante offensivement. Forcément, les critiques médiatiques à l'encontre de sa superstar Cristiano Ronaldo, muet en pointe de l'attaque, ont fusé après le match.

Le Portugal, avec Ronaldo titulaire ou non, devra trouver le moyen de contourner des Ouzbeks revanchards (19h00 en Suisse), battus 3-1 par la Colombie lors de leur premier match et menés par leur leader défensif Abdukodir Khusanov. Une victoire permettrait aux Portugais d'éviter une dernière journée à risques contre la Colombie, qui peut valider sa qualification contre la RD Congo (mercredi 4h00 en Suisse).

L'Angleterre doit confirmer

Après avoir remporté l'un des chocs de la première journée contre la Croatie (4-2), l'Angleterre dispose d'une base solide pour poursuivre son tournoi avec confiance. Forts d'un Harry Kane en pleine forme et auteur d'un doublé en ouverture, les Three Lions disposent pour l'instant des armes offensives leur permettant de compenser quelques lacunes défensives.

Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront le Ghana, lui aussi vainqueur de sa première rencontre, pour décrocher leur ticker pour les 16es (22h00 en Suisse). Mais les 'Black Stars' se sont montrés bien moins convaincants lors de leur victoire 1-0 contre le Panama, qui avait mis fin à une série de six matches sans succès.

Les Panaméens auront eux fort à faire contre la Croatie (01h00 en Suisse), qui reste favorite pour la deuxième place de ce groupe L.

/ATS