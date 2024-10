Le Portugal perd ses premiers points en Ecosse

Le Portugal a laissé filer mardi ses premiers points en Ligue des nations. Les Lusitaniens ont été accrochés 0-0 à Glasgow par l'Ecosse, lanterne rouge du groupe A1 qui n'avait connu que des défaites.

La Seleçao du capitaine Cristiano Ronaldo, victorieuse de ses trois premiers matches, conserve néanmoins la tête et trois longueurs d'avance sur la Croatie (2e, 7 pts), revenue de Pologne avec un point également après un match spectaculaire (3-3).

En novembre, le Portugal tentera de valider sa qualification pour les quarts de finale face aux Polonais, à domicile, puis contre les Croates à Split.

L'Ecosse reste plus que jamais menacée par une relégation en Ligue B, mais elle a stoppé sa série de défaites dans la compétition, devant son public et face à un adversaire bien plus huppé.

La 'Tartan Army' a plié sans jamais rompre face à l'armada de 'CR7', Vitinha, Nuno Mendes et Diogo Jota, dopée en seconde période par les entrées de Bernardo Silva et Rafael Leao.

Ce dernier a donné des sueurs froides à la défense écossaise à l'approche du coup de sifflet final. Le match nul ressemble à une petite victoire pour l'Ecosse, qui n'en a pas remporté une seule en compétition officielle sur l'année écoulée.

/ATS