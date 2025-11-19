Le Panama, Haïti et Curaçao qualifiés

Le Panama, Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés mardi pour le Mondial 2026. Ils ont remporté leur groupe des éliminatoires de la zone Concacaf.

Ces trois pays rejoignent les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Les Panaméens ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018. Les 'Grenadiers' haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront également leur deuxième Mondial, après 1974.

Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir le pays le moins peuplé (environ 150'000 habitants) qualifié dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sera donc la première participation de la 'Blue Wave'.

Le Suriname et la Jamaïque, les deux meilleurs deuxièmes de la zone, joueront en mars un tournoi de barrage intercontinental, où ils se disputeront deux tickets avec l'Irak, la RD Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

/ATS