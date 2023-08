Le PSG recrute Ousmane Dembélé jusqu'en 2028

L'attaquant français Ousmane Dembélé (26 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain. Il évoluait depuis 2017 au FC Barcelone, où son contrat courait jusqu'en 2024.

Le PSG a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais passé aussi par le Borussia Dortmund. 'Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs', a déclaré le joueur. 'J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club.'

Dembélé (37 sélections et 4 buts) faisait partie de l'équipe de France championne du monde en Russie en 2018. Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue à se dessiner, 'Dembouz' peut se prévaloir d'un bilan plus qu'honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches. En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d'Espagne (2018, 2021).

/ATS