Le PSG et Botafogo qualifiés pour les 8es de finale, pas l'Atlético

Le PSG, vainqueur lundi des Seattle Sounders (2-0), jouera les 8es de finale du Mondial des clubs. Comme Botafogo, qui termine deuxième du groupe B malgré une défaite contre l'Atlético Madrid (1-0).

A Seattle, les champions d'Europe ont assuré l'essentiel face à l'équipe de MLS, même s'ils ont d'abord buté sur un très bon Stefan Frei. Le gardien saint-gallois des Sounders a notamment réalisé deux belles parades devant Désiré Doué en première période (12e, 30e) avant de céder devant Khvicha Kvaratskhelia (35e) puis Achraf Hakimi (67e).

A Pasadena, les Brésiliens de Botafogo ont réussi l'exploit d'éliminer l'Atlético Madrid, malgré une défaite 1-0 concédée en fin de match après un but d'Antoine Griezmann (87e). Les deux clubs terminent avec six points en trois matches, comme le PSG, mais l'Atlético ne verra pas les 8es de finale en raison d'une plus mauvaise différence de buts.

/ATS