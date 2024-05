Le PSG doit à nouveau tout renverser

Le Paris Saint-Germain est dos au mur.

Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée de Ligue des champions, il est contraint de renverser une nouvelle fois la situation, face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel, mardi au Parc des Princes, après le revers du match aller (1-0).

Les hommes de Luis Enrique devront à tout prix l'emporter, d'au moins un but pour jouer la prolongation et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par des tirs au but, quatre ans après la finale perdue (1-0) à Lisbonne contre le Bayern Munich, à l'époque du Covid-19.

Les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent au vu de leur performance à Barcelone (4-1). Ils espèrent aussi que leur star Kylian Mbappé sortira le grand jeu pour son dernier match en C1 sous les couleurs parisiennes au Parc.

Pour rejoindre la finale, qui serait la deuxième de l'histoire mais la première devant un public au complet, les Parisiens devront donc rééditer l'exploit de Barcelone. Mais l'histoire s'est compliquée avec le forfait du défenseur Lucas Hernandez, un des hommes forts cette saison, qui s'est blessé au match aller en Allemagne.

Détermination

Dans la Ruhr mercredi dernier, la dure réalité s'est imposée aux coéquipiers du capitaine Marquinhos, qui n'ont pas assez couru - 10 km de moins que le 'BVB' - ni mis assez d'intensité: les Jaune et noir, qui n'ont plus rallié la finale depuis 2013, ont autant de détermination qu'eux pour forcer leur destin.

Au-delà du succès de l'aller, les Allemands ont engrangé davantage de confiance samedi grâce à leur large victoire 5-1 contre Augsbourg. Les Parisiens, qui étaient au repos ce week-end, peuvent eux s'appuyer sur la double confrontation de la phase de groupe, dont ils étaient sortis vainqueurs (2-0 au Parc, 1-1 à Dortmund).

/ATS