Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC, avec un doublé de Christopher Nkunku, a facilement pris la mesure de Vérone (3-0) ...
Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Photo: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI

Le Milan AC, avec un doublé de Christopher Nkunku, a facilement pris la mesure de Vérone (3-0) dimanche lors de la 17e journée de Serie A. Le club lombard a pris provisoirement la tête du classement.

Nkunku, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison. Le récent recrutement Niklas Füllkrug a peut-être fouetté l'orgeuil du Français, auteur d'un doublé en deuxième mi-temps.

Les deux internationaux suisses du Milan AC sont entrés en jeu dimanche, alors que le score final était déjà acquis. Ardon Jashari a remplacé Luka Modric à la 70e, Zachary Athekame suppléant quant à lui Alexis Saelemaekers six minutes plus tard.

Dans l'attente du déplacement en soirée de l'Inter à l'Atalanta Bergame, les Rossoneri s'emparent de la première place avec 35 points contre 33 aux Nerazzurri du duo suisse Yann Sommer/Manuel Akanji.

/ATS
 

Actualités suivantes

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

Articles les plus lus

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

John Robertson est décédé à 72 ans

John Robertson est décédé à 72 ans

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 07:24

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

L'Iran veut empêcher le match des fiertés lors de la Coupe du monde

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 12:20

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 15:02

John Robertson est décédé à 72 ans

John Robertson est décédé à 72 ans

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 07:24

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07