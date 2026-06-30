Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile.

Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but (1-1 ap) lundi à Monterrey.

Les Marocains ont cueilli un succès mérité, même s'ils ne sont pas parvenus à forcer la décision dans le jeu. Leur portier Yassine Bounou a réussi l'unique arrêt de la séance des tirs au but, en repoussant la cinquième et dernière tentative batave signée Crysencio Summerville.

Justin Kluivert et Quinten Timber avaient auparavant manqué la cible durant cette séance côté néerlandais, tout comme Neil Aynaoui et Achraf Hakimi côté marocain. Mais Ismael Saibari n'a pas tremblé: dernier tireur à s'élancer, le futur attaquant du Bayern Munich a pris Bart Verbruggen à contre-pied pour envoyer le Maroc en 8es de finale, où il affrontera le Canada samedi prochain.

Le Maroc n'a rien volé lundi. Les hommes du sélectionneur Mohamed Ouahbi se sont ainsi procuré la seule occasion de but d'une prolongation au cours de laquelle les Pays-Bas n'ont rien montré. Bart Verbruggen a signé une parade réflexe de grande classe à la 96e sur un tir à bout portant de Soufiane Rahimi, mais il n'a fait que repousser l'échéance.

Egalisation à la 91e

Les Néerlandais semblaient pourtant avoir fait le plus dur en prenant l'avantage à la 72e, sur leur première offensive de la seconde période. Cody Gakpo ouvrait alors la marque en contre-attaque, sur un service de Crysencio Summerville, signant sa sixième réussite dans une phase finale de Coupe du monde.

Mais le Maroc a réagi alors que l'on ne s'y attendait plus, pour une fois sur une action venue de la gauche. A la 91e, un centre rentrant parfait de Chemsdine Talbi, entré en jeu à la 86e, trouvait la tête du défenseur Issa Diop qui logeait le cuir au bon endroit. Impeccable jusque-là, Verbruggen n'a alors rien pu faire. Tout comme il n'a rien pu faire sur l'ultime tir au but de Saibari.

/ATS