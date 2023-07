Le Lausanne-Sport terrassé par un penalty à la... 97e minute

Terrassé par un penalty à la 97e minute, le Lausanne-Sport a vécu un retour en Super League bien amer à Berne. Cette défaite 2-1 ne doit pas toutefois occulter une performance de choix.

Une faute de main d'Archie Brown dans le temps additionnel a permis à Cedric Itten de donner la victoire au Champion en titre. Même si la dernière demi-heure fut éprouvante, les Lausannois n'auraient strictement rien volé au Wankdorf avec le point du nul. Face à des Bernois un brin émoussés et privés de Christian Fassnacht parti finaliser son transfert à l'étranger, ils ont été les plus percutants en première période. Anthony Racioppi a, dû, ainsi sortir l'arrêt du match sur une tête d'Anel Husic pour préserver le 0-0.

Menés au score à la 51e après une frappe déviée de Joël Monteiro, un ex de la maison, le Lausanne-Sport a réagi immédiatement grâce à un éclair d'Aliou Baldé qui a su tourmenter comme jamais Loris Benito avant d'armer sa frappe victorieuse. Malheureusement, les Vaudois n'ont pas été en mesure d'enchaîner vraiment après ce but en raison de l'emprise physique imprimée par les Bernois. L'apport venu du banc s'est, une fois de plus, révélé très précieux pour l'équipe de Raphaël Wicky. Avec leur contingent XXL, les Young Boys bénéficient d'une marge de manoeuvre incomparable.

Yverdon loin du compte

A Zurich, Yverdon a pu mesurer tout le chemin qu'il doit encore parcourir pour être en mesure de tenir le choc au sein de l'élite. Sans démériter mais sans avoir vraiment pu 'peser' sur le match comme Lausanne à Berne, le Champion de la Challenge League s'est incliné 2-0 sur des réussites de Jonathan Okita (27e) et de Nikola Katic (54e).

Marco Schällibaum a une semaine devant lui pour parfaire l'intégration de ses recrues avant de défier les Young Boys à Neuchâtel. A défaut d'exiger un résultat, on demandera aux Yverdonnois une prestation bien plus aboutie qu'au Letzigrund.

