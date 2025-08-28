Le LS signe un immense exploit à Istanbul

Ils l’ont fait ! Peter Zeidler et ses joueurs ont battu le Besiktas 1-0 pour se hisser en phase de ligue de la Conference League. Ils ont écrit à Istanbul une page dorée de l’histoire du LS.

Après avoir arraché un nul 1-1 mille fois mérité à La Tuilière lors du match aller sur une réussite tardive de Bryan Okoh, les Vaudois ont forcé la décision juste avant la pause grâce à Nathan Butler-Oyedeji. Aligné à la pointe de l’attaque à la place de Kaly Sène qui s’apprête à rejoindre Middlesbrough, l’Anglais a exploité à merveille le mauvais alignement de la défense adverse sur une longue ouverture de Karim Sow pour ouvrir la marque.

A la reprise, l’expulsion pleinement justifiée de Felix Udokhai pour une faute aussi horrible qu’inutile sur Brandon Soppy plaçait Lausanne dans une position encore plus avantageuse. Avec un but d’avance et un homme de plus, les Vaudois pouvaient voguer vers une fin de rencontre presque paisible dans un stade où leur était pourtant promis l’enfer. Ils sont parvenus à gérer leur acquis avec une certaine maîtrise même si les Turcs ont bénéficié d'une ou deux situations qui auraient pu leur permettre de sortir la tête de l’eau.

Avec cette qualification qui récompense un parcours remarquable malgré la défaite initiale à Skopje, Lausanne s’est inventé un automne européen. Au directeur sportif Stéphane Henchoz de jouer désormais pour étoffer un cadre qui a perdu ces derniers jours le patron de sa défense en la personne de Noë Dussenne et son buteur Kaly Sène. Le transfert de ce dernier et la manne offerte par l’UEFA pour cette participation à phase de Ligue offriront au Fribourgeois une certaine marge de manœuvre.

/ATS