Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

De retour en Super League cette saison, le FC Thoune poursuit son sans-faute. Les Bernois ont ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

De retour en Super League cette saison, le FC Thoune poursuit son sans-faute. Les Bernois ont signé une quatrième victoire en quatre matches samedi sur la pelouse du FC Zurich (4-0).

Les joueurs de Mauro Lustrinelli ont parfaitement rebondi une semaine après avoir pris la porte au premier tour de la Coupe de Suisse contre Breitenrain (Promotion League). lls ont dominé un pâle FCZ, qui a terminé à 10 après l'expulsion du Sénégalais Philippe Keny (87e) pour sa première apparition en Super League.

Elmin Rastoder (14e) a ouvert la marque pour Thoune après un début de match dominé par les Zurichois, avant que Franz-Ethan Meichtry ne double la mise avec un joli numéro (41e). L'inévitable Christopher Ibayi, auteur de son quatrième but en quatre matches de Super League, a alourdi la marque après le thé (59e), et Valmir Matoshi a clos le spectacle dans le temps additionnel (92e).

Après avoir battu Lugano, Lausanne, Lucerne et donc Zurich, Thoune prend seul les commandes du championnat en attendant le Saint-Gall - Lucerne prévu dimanche. Le club de l'Oberland bernois accueillera Grasshopper samedi prochain pour tenter de prolonger encore un peu ce début d'exercice rêvé, et historique pour un promu.

/ATS
 

Actualités suivantes

Articles les plus lus

