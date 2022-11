Le FC Sion poursuit l'aventure, pas Lausanne

Le FC Sion a sué pour se défaire de Wil en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, ne s'imposant qu'après prolongations (2-1).

De son côté, Servette a aussi eu besoin des prolongations pour dompter Wohlen, pensionnaire de 1re ligue, 5-2. Lausanne ne verra en revanche pas les quarts de finale après sa lourde défaite contre Young-Boys 5-1.

Face à l'actuel deuxième de Challenge League, Sion a eu de la peine à faire honneur à son statut de favori. Au Bergholz, la troupe de Paolo Tramezzani a souffert pour développer son jeu face à une formation saint-galloise bien regroupée autour de son gardien Keller.

Malgré plusieurs changements opérés en seconde période, Sion a dû se résoudre à partir en prolongations. Dans cet exercice périlleux, les Sédunois ont bénéficié d'un pénalty à la 102e minute à la suite d'une faute du portier adverse. La sentence a été parfaitement exécutée par Wylan Cyprien.

Derrière, les Valaisans ont inscrit un second but sept minutes plus tard par l'intermédiaire de Luca Zuffi. La réduction de l'écart de Wil signée Silvio en toute fin de match a néanmoins donné quelques sueurs froides à Paolo Tramezzani et son banc.

Servette s'est fait peur

Alors qu'Alain Geiger a fait de la Coupe un objectif cette saison, les Grenat ont frisé la correctionnelle à Wohlen. Menés 1-0 après 12 minutes de jeu suite à une réussite de Vogt, les Servettiens ont dû attendre la 76e minute pour enfin revenir à hauteur de leur adversaire grâce à Boubacar Fofana.

Cette réussite a donné des ailes aux joueurs de la cité de Calvin, pas au mieux dans le jeu. Et il n'a fallu que deux minutes en prolongations à Cespedes pour inscrire le 2-1. Sur sa lancée, Servette a ensuite inscrit encore trois autres goals pour tuer le suspense.

Des regrets pour le LS

Après avoir sorti Zurich au tour précédent, Lausanne rêvait d'accrocher un autre 'gros' à son tableau de chasse avec Young Boys. Devant quelque 7500 spectateurs à la Tuilière, les hommes de Ludovic Magnin ont cependant complètement manqué leur entame de match. Ils étaient déjà menés 2-0 après 11 minutes de jeu après des réussites de Rrudhani et Blum.

Pourtant, les Vaudois n'ont pas abdiqué, et Custodio a rallumé la flamme de l'espoir en inscrivant le 2-1 peu après la demi-heure. Derrière, Lausanne a poussé et peut même s'estimer lésé en raison d'un pénalty non sifflé (58e) après un contact entre Alvyn Sanches et un défenseur bernois. Le train était alors malheureusement passé pour le LS qui s'est fait punir à trois reprises par les gâchettes bernoises en fin de match.

Dans le dernier match de la soirée, le tenant du trophée Lugano s'est défait de Winthertour 1-0 grâce à une réussite de Bottani en deuxième mi-temps.

Rotkreuz-Servette en quarts

Coupe de Suisse. Tirage des quarts de finale (28.02-2.03.2023): Rotkreuz (1re ligue) - Servette, Thoune/Lucerne - Young Boys, Sion - Lugano, St-Gall - Grasshopper/Bâle.

/ATS