Le FC Sion au bord du précipice

Et si l'équipe dirigée par le footballeur valaisan du siècle avait porté le coup de grâce au FC Sion ? La défaite 5-0 concédée lors du derby du Rhône rapproche les Sédunois du précipice.

Sans doute désireuse de fêter les 35 ans de la Section Grenat, la formation d'Alain Geiger a réussi un début de match de rêve face, il est vrai, à des fantômes pour mener 3-0 avant la... 10e minute sur trois buts splendides: une reprise de Patrick Pflücke au second poteau (5e), une frappe dans la lucarne de Dereck Kutesa (8e) et, enfin, ce lob extraordinaire depuis le rond central de Gaël Clichy (9e).

Les trois premiers buts servettiens ont, également, souligné tous les manquements du FC Sion. Sur l'ouverture du score, l'erreur initiale de Dimitri Cavaré fut édifiante. Sur le 2-0, c'est Kevin Bua qui était trop léger au duel, sur le 3-0, sa 'Majesté' Mario Balotelli n'a même pas songé à contester le ballon à Clichy. Même dans ses pires cauchemars, jamais Chritian Constantin n'aurait imaginé un tel scénario pour son ultime derby du Rhône contre Alain Geiger avec lequel il entretient une brouille de près de 30 ans.

Un poids mort

A la pause, alors que la messe était dite depuis bien longtemps, David Bettoni, sans doute sous l'injonction présidentielle, procédait à quatre changements. L'apport du sang neuf n'a rien changé. Les Servettiens ont tranquillement salé l'addition grâce à une réussite de Miroslav Stevanovic (70e) et un penalty d'Enzo Crivelli (85e).

Mario Balotelli était l'un des quatre 'sacrifiés'. Il est vrai que Super Mario a livré une mi-temps dans le même registre que les deux disputées une semaine plus tôt contre Winterthour. L'Italien est devenu au fil des mois un véritable poids mort pour son équipe. La question de la pertinence de sa présence sur le terrain est désormais posée.

Dernier du classement, le FC Sion accuse toujours un point de retard sur le FC Winterthour, qui se déplace dimanche à Lugano. Et on voit mal comment ses trois derniers matches de championnat, contre les Young Boys, le FC Lucerne et le FC St. Gall, ne se traduiront pas par trois nouvelles défaites. Le barrage pour la survie en Super-League semble inéluctable.

Pour le Servette FC, les perspectives sont bien plus roses. A la faveur de ce premier succès de la saison dans le derby du Rhône, les Grenat ont consolidé leur deuxième place, qui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si au soir du 29 mai, le Servette FC occupe toujours ce deuxième rang, Alain Geiger pourra quitter le club qui n'a plus voulu de lui par la toute grande porte.

/ATS