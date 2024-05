Le FC Sion à 3 points de l'élite

Le FC Sion a fait un pas supplémentaire vers la promotion directe en Super League jeudi.

Les hommes de Didier Tholot se sont imposés 2-1 à Aarau pour prendre provisoirement six points d'avance sur Thoune qui a encore trois matches à disputer dans ce championnat de Challenge League.

A onze contre dix depuis les arrêts de jeu de la première mi-temps après l'expulsion de Pappoe (la première de la saison pour Aarau!), Sion a dû patienter jusqu'au dernier quart d'heure pour forcer la décision. C'est le 'joker' Georgi Rusev qui a inscrit le but de la victoire à la 76e.

L'international bulgare s'est jeté au second poteau pour reprendre un centre rentrant d'Ilyas Chouaref. Il était entré en jeu six minutes plus tôt à la place de Théo Bouchlarhem, auteur du 1-0 à la 33e. Un avantage qui fut de courte durée, Aarau égalisant à la 36e, mais que les Sédunois ont pu reprendre en fin de match.

Cette victoire ouvre grand les portes de la Super League au FC Sion, à qui il ne manque que trois points pour valider sa promotion. Le club du président Christian Constantin affiche une bien meilleure différence de buts que Thoune: +44 contre +26 pour les Bernois, qui accueilleront Schaffhouse samedi dans le cadre de cette 34e journée.

/ATS