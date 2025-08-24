Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone s'est fait très peur samedi sur la pelouse du promu Levante. Mené 2-0 à la mi-temps, le champion d'Espagne en titre a arraché un succès in extremis (3-2) lors de la 2e journée de Liga.

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick ont ensuite scellé leur première 'remontada' de la saison à la 91e minute, sur un centre de l'inévitable Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse.

'Nous savions que ce ne serait pas un terrain facile, nous savions qu'ils nous compliqueraient la vie avec le ballon et nous avons vraiment dû batailler. (...) Après, peu importe le déroulement du match, nous savons que Lamine est capable de surgir et de faire la différence, ce qui nous facilite beaucoup les choses', a réagi Pedri sur Movistar+.

Cette première frayeur en Liga doit néanmoins servir de leçon aux Blaugranas, dont l'alignement très haut sur le terrain les expose souvent trop face à des adversaires capables de trouver la profondeur.

