Le FC Bâle sur le podium

Quatrième victoire en cinq matches pour le FC Bâle de Stephan Lichtsteiner ! Le champion en ...
Le FC Bâle sur le podium

Le FC Bâle sur le podium

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Quatrième victoire en cinq matches pour le FC Bâle de Stephan Lichtsteiner ! Le champion en titre a donné une leçon de réalisme pour s’imposer 2-0 à Winterthour.

Souvent malmenés par la 'lanterne rouge', les Rhénans ont frappé par Ibrahim Salah à la 15e et par Bénie Traoré à la 71e. Avec un but et un assist, Traoré fut bien l’homme du match. L’Ivoirien s’avance comme l’atout maître du FCB alors que Xherdan Shaqiri a commencé la rencontre sur le banc avant d’être introduit après la pause.

Avec cette nouvelle victoire, le FC Bâle se hisse provisoirement à la 3e place du classement avant le déplacement de Lugano à Berne. Quant à Winterthour, qui était invaincu lors de ses trois derniers matches, il accuse toujours 5 points de retard sur les Grasshoppers.

/ATS
 

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