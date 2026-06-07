Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

L'international brésilien Wesley, qui souffre d'une lésion musculaire, est forfait pour le ...
Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

Le Brésilien Wesley forfait et remplacé par Ederson

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRE COELHO

L'international brésilien Wesley, qui souffre d'une lésion musculaire, est forfait pour le Mondial 2026. Il sera remplacé dans le groupe par Ederson.

Agé de 22 ans, le latéral droit de l'AS Rome s'est blessé lors du match de préparation remporté samedi par le Brésil contre l'Egypte (2-1). Il a quitté le terrain en larmes.

Un examen IRM effectué dimanche 'a constaté une lésion du muscle adducteur de la cuisse gauche', a précisé la Confédération brésilienne (CBF) dans un communiqué.

Agé de 26 ans, Ederson, milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, a été appelé pour pallier son forfait et rejoindra le groupe lundi. Le Brésil lance son Mondial samedi contre le Maroc dans le choc du groupe C où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.

/ATS
 

Actualités suivantes

Christian Eriksen s'effondre en plein match

Christian Eriksen s'effondre en plein match

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:05

Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 19:07

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01

Le FC Kosova s'offre le doublé

Le FC Kosova s'offre le doublé

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 11:27

Articles les plus lus

Le FC Kosova s'offre le doublé

Le FC Kosova s'offre le doublé

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 11:27

Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 19:07

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 08:37

Le FC Kosova s'offre le doublé

Le FC Kosova s'offre le doublé

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 11:27

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 08:37

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:00

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:00

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 21:01