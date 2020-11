Le Bayern gagne le « Klassiker » à Dortmund et prend seul la tête

Lucien Favre et 'son' Borussia Dortmund ont subi samedi leur quatrième défaite d'affilée dans le 'Klassiker'.

Le BVB s'est incliné 3-2 à domicile face au Bayern Munich, qui prend seul la tête du championnat d'Allemagne à l'issue de la 7e journée.

Vainqueur d'un cinquième match consécutif, le Bayern Munich affiche 18 points à son compteur. Le 'Rekordmeister' devance de deux longueurs le RB Leipzig, qui a écrasé Fribourg 3-0, et de trois le Borussia Dortmund.

Marco Reus avait pourtant ouvert le score à la 45e pour le BVB, qui a aligné Roman Bürki et Manuel Akanji pendant l'intégralité de la rencontre. Mais David Alaba lui a répondu dans le temps additionnel de la première période (49e).

L'inévitable Robert Lewandowski a porté le coup gagnant juste après la pause, d'une superbe tête décroisée (2-1, 48e). Le Polonais a ainsi inscrit son 17e but en 13 'Klassiker' joués sous le maillot bavarois. Leroy Sané a mis le Bayern à l'abri (3-1, 80e), et le but tardif d'Erling Haaland (3-2, 83e) n'a rien changé.

/ATS