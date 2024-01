Le Bayern Munich fustige les spéculations sur l'avenir de Tuchel

Le Bayern a fustigé les 'déclarations non étayées par des faits' sur l'avenir de son coach Thomas Tuchel. Ceci au lendemain des propos de ce dernier évoquant une possible expérience à l'étranger.

Et les spéculations vont bon train sur la succession de Xavi au FC Barcelone.

'Nous n'accepterons plus de telles déclarations non étayées par des faits qui sont directement dirigées contre notre entraîneur et qui viennent toujours de la même source', affirme le club munichois dans un communiqué.

Selon la chaîne Sky Sport Allemagne, lors d'une rencontre dimanche avec un groupe de supporters du Bayern, Thomas Tuchel a parlé de la possibilité d'entraîner à nouveau un club étranger un jour.

'Je serai sans doute tenté de nouveau par l'étranger', a dit l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea, selon les propos rapportés par Sky, lors d'une visite d'un club de fans bavarois, les Red Stars, à Heidenheim. 'L'Espagne dispose d'une ligue exceptionnelle', a ajouté l'entraîneur âgé de 50 ans, toujours cité par la chaîne.

Des propos qui ont vite ouvert la porte à des spéculations sur l'avenir du technicien allemand, alors que son homologue espagnol Xavi a annoncé samedi son départ à la fin de saison du FC Barcelone.

'Il n'a jamais parlé de Xavi et de son successeur, contrairement à ce qui a été affirmé par la suite', écrit le Bayern, qui rappelle que Tuchel a aussi répondu à des 'questions générales de fans sur l'Espagne en tant que pays du football'.

Le club bavarois souligne que son entraîneur a répondu de façon plus globale à des questions sur ses expériences à l'étranger à la tête du PSG dans le championnat de France (2018-2020) puis de Chelsea dans le championnat d'Angleterre (2021-2022).

Tuchel entraîne le Bayern depuis mars 2023.

/ATS