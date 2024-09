Le Barça signe une 6e victoire consécutive mais perd Ter Stegen

Porté par ses hommes forts Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha, Barcelone a signé dimanche sa 6e victoire en six journées de Liga. Un 5-1 sur la pelouse de Villarreal.

Battu jeudi à Monaco pour ses débuts en Ligue des champions (2-1), le club catalan poursuit son sans-faute en championnat et conforte sa première place avec 18 points et 22 buts marqués en six rencontres, avec toujours quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 14 points)

Le buteur polonais Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (19e, 35e), a parfaitement lancé les siens dans la partie en inscrivant ses cinquième et sixième buts de la saison, avant la réduction du score plutôt méritée du champion d'Europe Ayoze Pérez (38e).

En tête à quelques secondes de la pause, le Barça a perdu son portier allemand et capitaine Marc-André Ter Stegen, sorti sur civière visiblement touché au genou droit dans les arrêts de jeu, puis fait la différence au retour des vestiaires par le jeune milieu Pablo Torre (58e) et un doublé tardif du Brésilien Raphinha (75e, 83e).

Malheureux avec trois buts refusés pour hors-jeu (8e, 50e, 68e) et une tête sur la barre de l'international espagnol Yeremy Pino (52e), le 'sous-marin jaune', emmené par un très bon Nicolas Pépé, concède lui sa première défaite de la saison.

