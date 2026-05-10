Le Barça sacré champion en battant le Real

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour ...
Le Barça sacré champion en battant le Real

Le Barça sacré champion en battant le Real

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival (2-0).

La fête fut totale, dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou, qui retrouvait le goût d'un Clasico pour la première fois depuis trois ans (pour cause de travaux). Elle devrait se terminer très tard, et elle a commencé très tôt, alors qu'un nul suffisait en théorie aux Catalans, leaders de Liga avec 11 points d'avance - désormais 14 - pour sceller leur deuxième sacre consécutif et plonger leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Les hommes d'Hansi Flick, endeuillé quelques heures plus tôt par la mort de son père mais présent tout de même sur son banc, ont bouclé l'affaire en moins de vingt minutes, ne laissant aucun espoir aux Merengues, condamnés officiellement à l'affront d'une deuxième saison sans titre majeur.

Les Blaugrana ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Les festivités dureront sûrement jusque tard dans la nuit en Catalogne, tandis que la saison, déjà longue, va devenir vraiment interminable pour la Maison Blanche, déjà en feu avant la rencontre après une semaine chaotique, marquée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Breel Embolo offre la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 23:20

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 19:57

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 18:36

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 17:31

Articles les plus lus

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 16:16

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 17:31

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 18:36

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 19:57

Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 15:22

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 16:16

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 17:31

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 18:36

Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone

Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 12:24

Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 15:22

Le FCC repart du bon pied

Le FCC repart du bon pied

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 15:31

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League

Football    Actualisé le 10.05.2026 - 16:16