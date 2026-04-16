Le Barça dépose une nouvelle plainte contre l'arbitrage

Eliminé en quart de finale de la Ligue des champions par l'Atlético Madrid, le FC Barcelone ...
Le Barça dépose une nouvelle plainte contre l'arbitrage

Le Barça dépose une nouvelle plainte contre l'arbitrage

Photo: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN

Eliminé en quart de finale de la Ligue des champions par l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a déposé jeudi une nouvelle plainte auprès de l'UEFA, a annoncé le club catalan.

Le club catalan s'estime lésé par plusieurs décisions arbitrales litigieuses.

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le Barça estime ainsi que plusieurs décisions lors de la confrontation face à l'Atlético (3-2 au cumul des deux matches) n'étaient pas 'conformes aux Lois du Jeu, résultant d'une application incorrecte du règlement et d'un manque d'intervention adéquate du système VAR'.

Le club catalan, qui a terminé les deux matchs à dix après les expulsions de Pau Cubarsi à l'aller et d'Eric Garcia au retour, s'estime lésé par plusieurs décisions litigieuses, notamment deux situations potentielles de pénalty qui n'ont pas entraîné d'intervention de l'aide à l'arbitrage vidéo.

'L'accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur le déroulement des matchs et sur le résultat final des rencontres, entraînant une perte sportive et économique importante pour le club', précise le champion d'Espagne en titre.

Le quintuple champion d'Europe 'réitère les requêtes déjà adressées à l'UEFA' et propose de 'collaborer avec elle afin d'améliorer le système d'arbitrage et de garantir une application plus rigoureuse, équitable et transparente' du règlement.

L'instance dirigeante du football européen avait déclaré 'irrecevable' la première plainte barcelonaise au sujet d'une main potentielle sur un renvoi aux six mètres du défenseur madrilène Marc Pubill au match aller.

/ATS
 

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