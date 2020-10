Le Barça de Messi l'emporte sur une Juve sans Ronaldo

Il n'y a pas eu de duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pendant que le second était encore isolé, le premier a notamment permis à Barcelone de battre 2-0 la Juventus en Ligue des champions.

Il faudra attendre le 8 décembre prochain pour espérer un affrontement entre les deux plus grands joueurs de la dernière décennie. Mercredi, alors que Lionel Messi a marqué sur penalty le second but des Blaugrana, Cristiano Ronaldo, a dû renoncer, lui dont le test au coronavirus s'est révélé encore une fois positif. Le rendez-vous de Turin est manqué et est remis à celui de Barcelone lors de la dernière journée de cette phase de poules.

Dans ce groupe, c'est donc le Barça qui a pris l'ascendant (pendant que Ferencvaros et le Dynamo Kiev ont fait 2-2). Les Catalans, qui devaient faire (un peu) oublier la défaite de samedi dernier dans le Clasico contre le Real Madrid (3-1), ont été dominateurs dans cette rencontre. Sans Gerard Piqué, sans Sergio Busquets d'entrée, mais avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Des deux Français, c'est surtout l'ancien ailier virevoltant du Borussia Dortmund qui s'est illustré.

Dembelé a en effet ouvert le score dès la 14e minute, d'une frappe déviée. En forme et malgré une certaine inconstance dans ses choix, celui qui avait subi plusieurs blessures et écarts de conduite ces derniers mois, a rappelé qu'il était un de ces joueurs capables de faire la différence sur une action sans qu'elle ne ressemble à grand-chose. La Juventus a bien sûr tenté de revenir, mais Alvaro Morata s'est vu refuser trois buts (!) pour hors-jeu.

Dortmund sur le fil, ManU fait le plein

Dortmund, pour y revenir, peut souffler, après sa victoire 2-0 sur le Zenit Saint-Pétersbourg. Avec Roman Bürki cette fois dans les buts (Marwin Hitz avait joué lors de la défaite 3-1 contre la Lazio) et Manuel Akanji titulaire en défense centrale, la troupe de Lucien Favre a dû patienter jusque dans le dernier quart-d'heure, avec un penalty de Jadon Sancho et un but de Erling Haaland pour prendre ses trois premiers points de la compétition. Un succès qui lui permet de s'accrocher au duo de tête, composé de la Lazio et Bruges, lesquels ont fait 1-1 mercredi.

Comme le Barça, Manchester United a fait carton plein sur ces deux premières journées. Après avoir battu le PSG, les Red Devils l'ont emporté 5-0 contre Leipzig (un but de Greenwood, un triplé de Rashford et un penalty de Martial). Les voilà parfaitement lancés dans cette campagne, pendant que le Paris Saint-Germain a limité la casse en s'imposant 2-0 sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, grâce à un doublé de l'Italien Moise Kean en seconde période.

Dans le dernier groupe, Séville et Chelsea ont assumé leur statut, après avoir partagé les points la semaine dernière. Les Espagnols ont battu 1-0 Rennes, avec un but de Luuk de Jong, pendant que Chelsea a balayé Krasnodar (réalisations de Hudson-Odoi, Werner, Ziyech et Pulisic).

/ATS