Malgré le 50e but d’Erling Haaland en Premier League, Manchester City a lâché pour la première de l’année des points à domicile. Les Mancuniens ont été tenus en échec par Liverpool.

Le Norvégien a ouvert le score à la 27e minute après un mauvais dégagement du gardien Alisson. Il n’aura eu besoin que de 48 matches pour arriver à ce total de 50 buts. Seulement, son après-midi ne fut pas parfait dans la mesure où il a raté le but du break quelques secondes seulement avant l’égalisation de Trent Alexander Arrnold à la 80e.

Quatre jours après avoir perdu en Roumanie avec l’équipe de Suisse, Manuel Akanji boucle sa semaine sur une nouvelle déception. Titularisé en défense centrale mais appelé à monter d’un cran en phase de possession, le Zurichois s’est montré toutefois bien plus inspiré et bien plus appliqué qu’en sélection.

Ce résultat peut faire l’affaire d’Arsenal qui peut ravir la première place du classement à Manchester City en cas de succès en début de soirée à Brentford.

