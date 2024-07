Lautaro Martinez délivre l'Argentine

Championne du monde en titre, l’Argentine a remporté la Copa America. Elle a battu 1-0 la Colombie dans une finale 'sauvage' à Miami pour inscrire pour la 16e fois son nom au palmarès de l’épreuve.

Lautaro Martinez a donné la victoire à ses couleurs. Le capitaine de l’Inter Milan a trouvé le chemin des filets à la 112e minute sur une rupture magnifique qui avait été initiée par une récupération de Leandro Paredes. Les deux hommes avaient été introduits cinq minutes plus tôt par Lionel Scaloni pour un coaching gagnant magistral.

Lionel Messi n’était pas sur le terrain pour célébrer le but du sacre. Touché à la cuisse après un mauvais appui lors d’une course, il avait dû abandonner ses coéquipiers à la 66e minute. L’octuple Ballon d’Or n’avait pas pu contenir ses larmes. Il devait toutefois retrouver le sourire avec cette victoire qui pourrait l’inciter à prolonger l’aventure jusqu’à la prochaine Coupe du monde...

Des scènes de chaos

Cette finale avait débuté avec 1h22' de retard après les scènes de chaos devant le stade dans l'après-midi provoquées par des problèmes d'accès pour les supporters.

Prévue à 20h00, le coup d'envoi a été finalement donné 21h22. 'Nous avons connu plusieurs incidents au Hard Rock Stadium avant d'ouvrir les portes pour la finale. Ces incidents sont le résultat du comportement indiscipliné de supporters qui tentaient d'accéder à l'enceinte (...) nous appliquons une politique de tolérance zéro face à l'indiscipline', a déclaré la police du Comté de Miami-Dade dans un communiqué.

Des incidents importants se sont produits deux heures avant le début du match lorsque des centaines de supporters, principalement colombiens, ont tenté d'entrer dans le stade sans billet, ont expliqué les organisateurs. La police locale a usé de la force dans de nombreux cas, créant des scènes de chaos entre fuites et arrestations.

Plusieurs équipes de secouristes ont porté assistance à des supporters qui se sont effondrés à cause de la densité de la foule et des températures élevées, environ 34 degrés. L'organisation a ensuite fermé les portes pendant une heure et demie, bloquant des milliers de personnes aux entrées, entre frustration et incompréhension.

/ATS