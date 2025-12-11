Lausanne se contente d'un nul en Finlande

Lausanne a fait le minimum syndical lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Conference League. A Tampere face au KuPS Kuopio, les Vaudois ont obtenu le point du nul (0-0).

Face à une équipe finlandaise qui a terminé son championnat début novembre, les Vaudois auraient dû en profiter pour mettre du rythme. S'ils ont été dominateurs dans l'ensemble, ils ont bien failli tout perdre à plusieurs reprises.

Tour d'abord à la 69e lorsque Morgan Poaty est intervenu sur un attaquant adverse dans la surface. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre a logiquement donné un corner aux Finlandais plutôt qu'un penalty. Et puis à la 86e, lorsque Carlo Letica a sauvé devant le Polonais Parzyszek. Ou encore deux minutes plus tard sur une nouvelle opportunité des Nordiques.

Côté vaudois, le match aurait sans doute été différent si à la 63e Diakité avait ouvert le score au lieu de frapper le poteau. Ou s'il avait transmis le ballon à Bair qui était parfaitement placé.

Le LS en est à 8 points et occupe la 16e place. Tout est très serré puisque le 24e et dernier qualifié provisoire compte 7 points. Il s'agit pour l'instant de Lincoln Red Imps, club de Gibraltar.

/ATS