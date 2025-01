Lausanne pour continuer sur sa lancée

Deux chocs au sommet dimanche pour la reprise de la Super League. Le leader Lugano reçoit son dauphin Bâle, alors que Lausanne, 3e, accueille Lucerne, 4e.

Pour l'équipe de Ludovic Magnin, il s'agira de commencer 2025 de la même manière que la fin 2024. Le LS a récolté 22 points sur 27 possibles lors des neuf derniers matches. Et pour ses deux dernières rencontres de championnat avant la pause, les Vaudois ont giflé Zurich 3-0 et Lugano 4-1. Avec un Alvyn Sanches toujours plus fort dans le jeu, les Lausannois ont les moyens d'y croire.

Autre club vaudois, Yverdon reçoit Zurich. Les deux équipes ne traversent pas la meilleure période de leur saison actuellement. Lors des cinq derniers matches de championnat, les deux organisations n'ont récolté que deux points.

Zurich cherchera à maintenir sa place dans le top 6, tandis que les Yverdonnois ne voudront pas perdre leur 10e place au profit de GC.

/ATS