Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Lausanne a l'occasion de se mettre à l'abri du barragiste Grasshopper dimanche (16h30). Une victoire au Letzigrund donnerait 12 points d'avance aux Vaudois sur les Zurichois.

Victorieux dans ce même stade mercredi face au FC Zurich (2-1), le LS doit désormais enchaîner après avoir mis fin à sa série négative. Un nouveau succès lui permettrait même de conserver un mince espoir de disputer le Championship Group, même si cela dépendra des autres résultats.

Notamment de celui des Young Boys, qui accueillent le leader Thoune à Berne (16h30) et qui comptent neuf points d'avance sur Lausanne.

Enfin, l'affiche de la journée opposera Saint-Gall à Bâle (14h00). Les Rhénans doivent s'imposer pour se rapprocher du podium et des places européennes.

/ATS
 

