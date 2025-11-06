Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne a dû se satisfaire d'un nul contre l'Omonia Nicosie jeudi en Conference League (1-1). A la Tuilière, le capitaine du LS Olivier Custodio a manqué un penalty dans le temps additionnel.

La tentative de Custodio a été renvoyée par le gardien nigérian de l'Omonia, Francis Uzoho, alors que la VAR avait offert un penalty généreux au LS pour une faute de main chypriote (90e+9). Les Lausannois, qui sont passés proches d'une troisième victoire en trois matches, peuvent donc avoir des regrets, même s'ils ont longtemps été en difficulté dans ce match.

Theo Bair buteur

La vitesse des attaquants chypriotes a en effet très vite surpris le LS, qui a assez logiquement concédé l'ouverture du score à la 34e. A la réception d'un centre parfait du latéral sénégalais Alpha Diounkou, l'avant-centre chypriote Angelos Neophytou, abandonné par la défense lausannoise, a eu tout le temps d'ajuster Karlo Letica.

Le ballon majoritairement dans leurs pieds, les Vaudois ont eu le mérite de redoubler d'efforts avant la pause. Tout en abnégation, Theo Bair a ainsi égalisé dans un angle improbable, profitant d'une déviation malheureuse qui a pris à contre-pied Francis Uzoho (40e).

Le Canadien, déjà buteur contre Breidablik en ouverture de la phase de ligue (3-0), a bien failli être imité par son compagnon d'attaque Gaoussou Diakité. Mais le talentueux Malien a vu sa belle frappe du droit être détournée par la main ferme d'Uzoho (45e+3).

Pas de sauveur

Diakité, qui a une nouvelle fois alterné entre génie et maladresse, a encore failli faire se lever le bruyant public de la Tuilière (9873 spectateurs) au retour des vestiaires (47e). Le joueur prêté par le RB Salzbourg a bien pallié le départ d'Alvyn Sanches à YB en devenant le nouveau facteur X de la formation lausannoise.

Le no 70 n'a toutefois pas endossé son costume de sauveur. Ni son coéquipier Karim Sow, qui a lui aussi buté sur Uzoho à la 69e à la suite d'un corner. Et il a fallu un solide Letica devant Panagiotis Andreou (93e), contre lequel le gardien croate avait déjà sorti le grand jeu en première période (29e), pour sauver le point du nul.

A mi-parcours, Lausanne compte donc 7 points, un total qui pourrait suffire pour terminer parmi les 24 premiers de la phase de ligue et ainsi rejoindre la phase à élimination directe. Mais le reste du menu européen du LS s'annonce plus relevé, avec des déplacements en Pologne (27 novembre face au Lech Poznan) et en Finlande (11 décembre contre le KuPS Kuopio). Avant le bouquet final, la réception de la Fiorentina à la Tuilière (18 décembre).

/ATS