Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Après leurs aventures européennes, Lausanne et Servette reprennent du service en Super League dimanche. Le LS accueille Saint-Gall (14h00), tandis que Servette reçoit Lucerne à Genève (16h30).

Les Vaudois sont de retour d'Istanbul, où ils ont signé jeudi l'une des plus belles pages de l'histoire du club en battant Besiktas pour rallier la phase de ligue de la Conference League. Les hommes de Peter Zeidler devront rapidement se remettre de leurs émotions pour faire un résultats face aux Brodeurs, qui ont trébuché dimanche dernier devant Lucerne (défaite 1-0) après un début de saison parfait.

Les Grenat tâcheront quant à eux d'oublier leur élimination en barrages de la C4 face au Shakthar Donetsk. Derniers du classement de la Super League avec un point en trois matches, les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent désormais lancer la machine sur la scène nationale.

/ATS