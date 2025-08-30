Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Après leurs aventures européennes, Lausanne et Servette reprennent du service en Super League ...
Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Lausanne et Servette retrouvent la Super League

Photo: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN

Après leurs aventures européennes, Lausanne et Servette reprennent du service en Super League dimanche. Le LS accueille Saint-Gall (14h00), tandis que Servette reçoit Lucerne à Genève (16h30).

Les Vaudois sont de retour d'Istanbul, où ils ont signé jeudi l'une des plus belles pages de l'histoire du club en battant Besiktas pour rallier la phase de ligue de la Conference League. Les hommes de Peter Zeidler devront rapidement se remettre de leurs émotions pour faire un résultats face aux Brodeurs, qui ont trébuché dimanche dernier devant Lucerne (défaite 1-0) après un début de saison parfait.

Les Grenat tâcheront quant à eux d'oublier leur élimination en barrages de la C4 face au Shakthar Donetsk. Derniers du classement de la Super League avec un point en trois matches, les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent désormais lancer la machine sur la scène nationale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 23:51

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 22:23

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 19:59

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 17:37

Articles les plus lus

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:07

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 17:37

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 19:59

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 22:23

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:05

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:07

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Bundesliga: Isaac Schmidt déjà décisif

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 17:37

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Super League: Thoune tenu en échec par GC

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 19:59

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 14:25

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 04:43

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:05

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:07