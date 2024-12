Lausanne et Etoile Carouge se qualifient pour les quarts

Le Lausanne-Sport s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Vaudois se sont imposés 3-0 sur le terrain de Winterthour jeudi soir.

On ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement photo dans cette rencontre. Les Zurichois n'ont jamais trouvé la solution face à un LS joueur et capable de monopoliser le ballon.

L'ouverture du score est tombée à la 20e de Bernede sur un contre parfaitement mené. Les Lausannois ont pu doubler la mise juste avant la pause grâce à une magnifique inspiration d'Alvyn Sanches. La pépite vaudoise a expédié une superbe frappe de vingt mètres dans la lucarne.

Les joueurs de Ludovic Magnin ont définitivement validé leur ticket pour la suite de la compétition à la 86e sur une très jolie volée de Diabaté.

Carouge passe

La Romandie est à l'honneur puisqu'à Aarau, Etoile Carouge a réussi à se qualifier sur le plus petit des scores (1-0) grâce à une réussite de Caslei à la 70e. Les Genevois n'ont franchement rien volé, eux qui ont tiré au but bien plus souvent que leur adversaire.

Et dans la dernière partie, Bellinzone, 7e de Challenge League, a créé la surprise en s'offrant St-Gall. Une victoire 1-0 grâce à un but de Chukwuemeka à la 55e. Les Tessinois ont été relativement bien payés avec deux tirs cadrés et un but qui suffit finalement à leur bonheur.

/ATS