Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Battu 3-1 par Servette mercredi à la Tuilière, Lausanne a renoué avec la victoire samedi en ...
Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Battu 3-1 par Servette mercredi à la Tuilière, Lausanne a renoué avec la victoire samedi en Super League.

Les hommes de Peter Zeidler sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse d'un FC Zurich qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Le LS a forcé la décision à la 82e minute, alors que les deux équipes semblaient se contenter d'un nul. Déjà buteur face à Servette, Beyatt Lekoueiry a donné le tournis à la défense zurichoise, profitant d'un relais involontaire de Soppy pour tromper Yanick Brecher d'une frappe précise du pied gauche.

Brandon Soppy s'est parfaitement repris après que sa mésentente avec son gardien Karlo Letica avait permis au FC Zurich d'égaliser à 1-1 sur une réussite de Matthias Phaëton. Lausanne, qui avait ouvert la marque à la 10e grâce à Nathan Butler-Oyedeji, a ainsi infligé une cinquième défaite consécutive au FCZ.

Lausanne-Sport, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis mars 2014 face au FC Zurich en Super League, profite de sa victoire pour repasser devant le Servette FC au classement. Le club vaudois revient à une longueur du 6e Lugano, qui accueille St-Gall (2e) dimanche après-midi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Troisième défaite de suite pour le FC Saint-Blaise

Troisième défaite de suite pour le FC Saint-Blaise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 21:17

Le FCC laisse sa place de lanterne rouge à Meyrin

Le FCC laisse sa place de lanterne rouge à Meyrin

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 21:22

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05

Articles les plus lus

Silvan Widmer buteur

Silvan Widmer buteur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 17:47

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Le FCC laisse sa place de lanterne rouge à Meyrin

Le FCC laisse sa place de lanterne rouge à Meyrin

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 21:22

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 11:47

Silvan Widmer buteur

Silvan Widmer buteur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 17:47

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Mbappé reçoit son premier Soulier d'Or européen

Mbappé reçoit son premier Soulier d'Or européen

Football    Actualisé le 31.10.2025 - 15:29

Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 04:03

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 11:47

Silvan Widmer buteur

Silvan Widmer buteur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 17:47