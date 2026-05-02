Lausanne battu par Lucerne à domicile

Dans un match sans enjeu du Relegation Group, Lausanne s'est incliné à domicile 3-1 devant Lucerne samedi. Zurich a lui perdu deux points à Winterthour.

Les joueurs de la Tuilière ont été les premiers à marquer grâce à Roche à la 19e. L'arbitre a eu besoin de la VAR pour valider cette réussite à la limite du hors-jeu. Chaque équipe a eu sa mi-temps et le LS a subi durant les 45 dernières minutes.

Sow a malheureusement dévié un centre lucernois dans les buts de Letica à la 53e. Et honnêtement, les Vaudois venaient d'être sauvés par la transversale sur un tir de Di Giusto quelques secondes auparavant. Les joueurs de Suisse centrale ont trouvé la faille une deuxième fois à la 66e. Sur un long ballon, la défense lausannoise a mal relancé et Vasovic a pu crucifier les Vaudois d'une frappe facile.

Les Lucernois vont ajouter un troisième but à la 93e grâce encore une fois à Vasovic sur un contre rondement mené.

Dans l'autre match de cette 35e journée, Zurich a dû se contenter du nul face à la lanterne rouge Winterthour 2-2. Avec 35 points, les Zurichois ont encore huit points d'avance sur GC. Dimanche, les Sauterelles (27 pts) reçoivent Servette et ne peuvent pas se permettre d'égarer des points sous peine d'être certain de devoir lutter pour leur maintien.

/ATS