Lausanne-Sport engage le grand espoir Pafundi

Le Lausanne-Sport a frappé fort sur le marché des transferts. Le 10e de Super League a engagé jusqu'au terme de l'année 2024 l'espoir italien Simone Pafundi (17 ans) en provenance de l'Udinese.

Dans un communiqué, le club vaudois annonce qu'en manque de temps de jeu en Italie, Pafundi vient à Lausanne pour jouer et continuer son développement. Arrivé ce mercredi, il a disputé son premier entrainement avec l'équipe dirigée par Ludovic Magnin.

Le prêt d’une année du joueur transalpin est assorti d’une option d'achat. Le milieu de terrain de 17 ans portera le numéro 30. Le club précise que le joueur n'est pas encore qualifié pour évoluer en championnat, donc il ne sera pas du déplacement dimanche à Lucerne.

A tout juste 16 ans, Simone Pafundi a fait ses débuts professionnels sous les couleurs de l'Udinese. Il devenait ce jour-là le premier joueur de sa génération à jouer en Serie A. Il compte une dizaine de matches de Serie A avec son club formateur.

Convoqué par Roberto Mancini, il a fait ses débuts avec la Squadra Azzura le 16 novembre 2022 à seulement 16 ans et 247 jours. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'équipe nationale d'Italie depuis plus de 100 ans! Dans son pays, Simone Pafundi est considéré comme le plus grand espoir du football. D'ailleurs de nombreux clubs européens s'intéressaient au prodige de l'Udinese. Grâce au soutien d'Ineos, le Lausanne-Sport peut se réjouir d'accueillir un tel talent.

