Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays

Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le ...
Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays

Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays

Photo: KEYSTONE/Valentin Flauraud

Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Le Lausanne-Sport précise 'qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club'.

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.

/ATS
 

Actualités suivantes

Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos

Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 21:53

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 13:15

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Articles les plus lus

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 13:15

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01

Milan continue sa route en Coupe

Milan continue sa route en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:49

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Football    Actualisé le 18.08.2025 - 12:06

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 17:45

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:15

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Bosna Neuchâtel se frottera à Lucerne en Coupe

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 20:21

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Le PSG réussit ses débuts, sans briller

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 23:01