Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays

Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Le Lausanne-Sport précise 'qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club'.

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.

/ATS