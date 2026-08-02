Latte Lath rejoint l'Union Berlin, Geubbels part à Lecce

Deux anciens attaquants du FC Saint-Gall ont trouvé un nouvel employeur.

Alors que Willem Geubbels quitte le Paris FC pour rejoindre l'US Lecce en Serie A, Emmanuel Latte Lath évoluera désormais à l'Union Berlin.

Ce transfert de Latte Lath vers le club de Bundesliga, entraîné par Mauro Lustrinelli, le coach du champion de Suisse Thoune, s'effectue sous forme de prêt avec option d'achat depuis le club de MLS Atlanta United. Après une saison décevante, l’Ivoirien de 27 ans fait donc son retour en Europe.

La saison dernière, Geubbels a quant à lui disputé 24 matches pour le Paris FC la saison dernière en Ligue 1, au cours desquels il a cumulé cinq buts. Il vient de signer avec Lecce un contrat valable jusqu’en 2030, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

/ATS