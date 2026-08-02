Latte Lath rejoint l'Union Berlin, Geubbels part à Lecce

Deux anciens attaquants du FC Saint-Gall ont trouvé un nouvel employeur. Alors que Willem ...
Latte Lath rejoint l'Union Berlin, Geubbels part à Lecce

Latte Lath rejoint l'Union Berlin, Geubbels part à Lecce

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Deux anciens attaquants du FC Saint-Gall ont trouvé un nouvel employeur.

Alors que Willem Geubbels quitte le Paris FC pour rejoindre l'US Lecce en Serie A, Emmanuel Latte Lath évoluera désormais à l'Union Berlin.

Ce transfert de Latte Lath vers le club de Bundesliga, entraîné par Mauro Lustrinelli, le coach du champion de Suisse Thoune, s'effectue sous forme de prêt avec option d'achat depuis le club de MLS Atlanta United. Après une saison décevante, l’Ivoirien de 27 ans fait donc son retour en Europe.

La saison dernière, Geubbels a quant à lui disputé 24 matches pour le Paris FC la saison dernière en Ligue 1, au cours desquels il a cumulé cinq buts. Il vient de signer avec Lecce un contrat valable jusqu’en 2030, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kolo Muani signe jusqu'en 2031 à la Juventus

Kolo Muani signe jusqu'en 2031 à la Juventus

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 19:46

Un scénario parfait pour le FC Sion

Un scénario parfait pour le FC Sion

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 18:36

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 16:02

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 13:04

Articles les plus lus

La FIFA retire son projet de société privée

La FIFA retire son projet de société privée

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 07:23

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 13:04

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 16:02

Un scénario parfait pour le FC Sion

Un scénario parfait pour le FC Sion

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 18:36

La Fifa retire son projet de société privée

La Fifa retire son projet de société privée

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 02:28

La FIFA retire son projet de société privée

La FIFA retire son projet de société privée

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 07:23

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Infantino a « perdu la confiance de l'UEFA »

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 13:04

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Enoch Owusi donne la victoire au FC Saint-Gall

Football    Actualisé le 02.08.2026 - 16:02

Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Yverdon ne décolle pas, Xamax leader

Football    Actualisé le 31.07.2026 - 22:40

La Fifa retire son projet de société privée

La Fifa retire son projet de société privée

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 02:28

La FIFA retire son projet de société privée

La FIFA retire son projet de société privée

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 07:23

Neuchâtel Xamax dompte sa bête noire

Neuchâtel Xamax dompte sa bête noire

Football    Actualisé le 01.08.2026 - 11:13