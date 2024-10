La vente des billets de l'Euro 2025 est lancée

L'ASF et l'UEFA Women's Euro 2025 ouvrent la vente de billets en jouant au football sur la glace, peut-être pas éternelle, du Jungfraujoch. L'Euro aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet.

Des légendes et de futures stars ont joué au football en toute décontraction à 3454 m d'altitude. L'événement a pour but d'attirer l'attention sur le fait que la vente des billets pour l'Euro féminin 2025 est ouverte dès maintenant - sur internet à l'adresse www.womens-euro.com/tickets. Il est possible de commander jusqu'à 10 billets par match à partir de 25 francs. Les billets sont valables le jour du match au départ de chaque localité suisse pour l'aller et le retour avec les transports publics.

Dans la première phase de vente, 250'000 billets sont disponibles et les organisateurs. L'UEFA espère pouvoir vendre au final les 720'000 billets disponibles.

Par ailleurs, les bénévoles peuvent dès à présent postuler pour des missions dans les fan zones, les centres-villes et les stades, à la seule condition qu'ils aient 18 ans le 15 juin 2025.

/ATS