La rue de l'Allianz Arena rebaptisée à la mémoire Beckenbauer

Une rue, située le long de l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich, sera rebaptisée à la mémoire du géant du foot allemand Franz Beckenbauer. Le conseil municipal de Munich l'a annoncé.

Décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 78 ans, Beckenbauer, surnommé 'Der Kaiser' (l'Empereur) est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps.

L'ancien milieu reconverti en libéro, a remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur, ainsi que l'Euro et un Ballon d'Or. Au cours de ses 13 années passées au Bayern, le Munichois a remporté trois Coupes d'Europe et quatre titres de champion d'Allemagne, avant d'en gagner un autre avec Hambourg en 1981-82.

Une partie de la rue, actuellement appelée Werner Heisenberg Allee, qui longe le stade dans le nord de la ville, sera appelée 'Franz Beckenbauer Platz' et l'adresse du stade, qui doit accueillir la finale de la Ligue des champions en mai 2025, va également changer pour devenir '5, place Franz Beckenbauer', soit son numéro de maillot sur le terrain.

Le conseil municipal de Munich a annoncé que le changement prendrait effet le 7 janvier 2025, date du premier anniversaire de la mort du footballeur.

Beckenbauer devrait également être honoré par une statue à l'extérieur du stade, à côté de celle de Gerd Müller, buteur légendaire du Bayern et ancien coéquipier.

