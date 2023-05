La maîtrise absolue des Nerazzurri

Treize ans après la nuit magique de Madrid, l'Inter Milan disputera à nouveau une finale de la Ligue des Champions. Elle l'opposera à Istanbul le 10 juin à Manchester City ou au Real Madrid.

La formation de Simone Inzaghi s'est logiquement qualifiée face au Milan AC dans un derby de la Madonnina qui a, bien sûr, illustré le grand retour des clubs italiens au premier plan. Six jours après une victoire 2-0 acquise sur des réussites d'Edin Dzeko à la 8e et de Henrikh Mkhitaryan à la 11e, les Nerazzurri se sont imposés 1-0 dans l'acte II grâce à une réussite de Lautaro Martinez à la 74e.

Le Champion du monde a bénéficié d'un service de Romelu Lukaku qui venait d'entrer en jeu pour surprendre Mike Maignan au premier poteau. La responsabilité du gardien français est engagée sur cette réussite qui a anéanti les derniers espoirs des Rossoneri.

L'accession de l'Inter en finale ne souffre aucune discussion. S'ils n'obtiendront jamais la meilleure note artistique, les Nerazzurri ont témoigné d'un réalisme extrême cette année pour éliminer successivement le FC Porto, Benfica et enfin leur meilleur ennemi. Cette équipe peut s'appuyer la classe individuelle d'un Martinez, d'un Dzeko ou d'un Nicolo Barella. Mais sa grande force est ailleurs. Comme l'équipe de Jose Mourinho qui avait triomphé en 2010, c'est sa capacité à bien défendre qui est sans aucun doute le plus impressionnant.

Le Milan AC a tenté de marquer très tôt dans le match pour changer la donne de cette demi-finale. Seulement, la réussite a fui Brahim Diaz et le 'revenant' Rafael Leao. Le Marocain et le Portugais ont eu le 1-0 au bout de leurs crampons avant le repos. Seulement, ils ont failli dans le dernier geste. L'improbable remontada dont rêvaient depuis six jours leurs tifosi ne devait rester qu'un mirage.

/ATS