La finale à New York, le tournoi débutera à Mexico

La finale de la Coupe du monde masculine 2026, qui regroupera pour la première fois 48 équipes et sera co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, se déroulera à New York le 19 juillet.

L'annonce a été faite par la FIFA dimanche.

La cérémonie et le match d'ouverture auront lieu dans l'historique stade Azteca de Mexico le 11 juin.

'L'expérience des fans va être incroyable', a promis le patron de la FIFA Gianni Infantino, auteur, en veste à capuche beige et baskets blanches, de l'annonce lors d'une cérémonie télévisée depuis Miami. L'Italo-Suisse espère '6 millions de supporters' et '6 milliards de téléspectateurs' pour un tournoi plus imposant que jamais.

Le format de la compétition a été élargi à 48 équipes, contre 32 depuis 1998, pour un total de 104 matches répartis entre 16 stades déjà révélés en 2022: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York aux Etats-Unis; Mexico, Guadalajara et Monterrey au Mexique; Toronto et Vancouver au Canada.

Le MetLife Stadium, hôte des équipes de football américain des New York Jets et Giants, situé précisément à East Rutherford dans le New Jersey (à l'ouest de Manhattan), a donc été préféré à Dallas et Los Angeles, autres villes pressenties pour accueillir la finale.

Demies à Dallas et Atlanta

L'Azteca, coeur battant du passionné football mexicain, sera lui le premier stade de l'histoire à avoir les honneurs de l'ouverture de la compétition pour la troisième fois, après 1970 et 1986, éditions qui aboutirent respectivement, dans la même enceinte, aux sacres du Brésil de Pelé et de l'Argentine de Maradona.

Les demi-finales de la prochaine Coupe du monde auront lieu à Dallas et à Atlanta, a encore révélé la FIFA, lors de sa cérémonie en présence d'invités de tous horizons: l'humoriste et comédien Kevin Hart, le rappeur canadien Drake, la vedette Kim Kardashian, ou encore l'ancien champion du monde brésilien Cafu.

Le Canada jouera son premier match à Toronto le 12 juin et les Etats-Unis à Los Angeles au SoFi Stadium le même jour, avant de jouer sa deuxième rencontre à Seattle.

Le match pour la troisième place aura lieu à Miami, où la FIFA a installé des bureaux et où se produit depuis l'an passé la superstar Lionel Messi à l'Inter Miami. L'Argentin, âgé de 36 ans, vainqueur de la précédente édition au Qatar en décembre 2022, n'a pas fermé la porte à une présence en 2026.

En attendant, Messi est déjà attendu lors de la Copa America, disputée cette année aux Etats-Unis du 20 juin au 16 juillet, sorte de 'pré-Mondial' pour le pays-hôte à deux ans de la grande échéance.

Les 48 équipes de la compétition en 2026 seront réparties en douze groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèderont aux seizièmes de finale, allongeant d'une étape la phase à élimination directe, qui démarrait jusqu'ici aux huitièmes de finale.

Ce prochain Mondial doit être celui de tous les records commerciaux pour la FIFA, alors que la manne du tournoi masculin représente l'essentiel des revenus qu'elle redistribue ensuite à ses 211 fédérations membres.

