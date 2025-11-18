La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar

L'aventure continue pour l'équipe de Suisse M17 à la Coupe du monde au Qatar. Les jeunes Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'Irlande 3-1 mardi à Doha.

La troupe du coach Luigi Pisino, qui a dominé les débats, a forcé la décision avec un peu de chance. Parfaitement décalé par Jill Stiel à la 57e, l'attaquant du FC Sion Adrien Llukes a ainsi vu sa frappe enroulée du pied droit être déviée par l'Irlandais Victor Ozhianvuna qui a pris son gardien à contre-pied pour l'ouverture du score.

Les Suisses ont également bénéficié d'une certaine réussite sur le 2-0, à la 69e. Un tir dévissé d'Ethan Bruchez s'est transformé en passe décisive pour Sandro Wyss, dont l'entrée en jeu à la mi-temps a changé la donne. La réussite de l'attaquant de Lucerne, auteur d'un superbe tir du gauche, fut en revanche somptueuse.

La sélection helvétique a joué à se faire peur en fin de match. Deux minutes après qu'un tir de Giacomo Koloto avait été dégagé sur la ligne de but par un défenseur, l'Irlande a réduit la marque (82e). Mais Mladen Mijajlovic a éteint la flamme irlandaise à la 86e en signant sa troisième réussite dans ce tournoi pour le 3-1.

Cette équipe de Suisse M17 peut donc toujours espérer imiter sa devancière de 2009, qui avait conquis le titre mondial avec notamment Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez dans ses rangs. Mais sa tâche s'annonce délicate vendredi en quart de finale: elle défiera le Portugal, facile vainqueur 5-0 du Mexique mardi en 8e de finale.

