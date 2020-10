La Suisse qualifiée pour la phase finale

La Suisse disputera en mars prochain le tour final de l'Euro M21. Elle a assuré sa qualification à la faveur de son succès 3-0 devant le Liechtenstein à Bienne.

Avec ce succès sans histoire devant la formation de la Principauté, la sélection de Mauro Lustrinelli a réussi le grand huit dans ce tour préliminaire. Après ses huit succès en huit matches, elle tentera de signer le Grand Chelem lors de ses deux derniers matches, le 12 novembre face à l'Azerbaïdjan et quatre jours plus tard devant la France à Caen.

La Suisse pourra aborder ces deux dernières rencontres l'esprit totalement libre. Après cette victoire contre le Liechtenstein, sa qualification est, en effet, actée. On rappellera que les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleures deuxièmes disputeront ce tour final avec la Slovénie et la Hongrie, qualifiés d'office en tant que pays organisateur. Avec ses 24 points, la Suisse passera le cut parmi les cinq meilleurs deuxièmes dans le pire des cas. Elle n'avait plus disputé la phase finale de l'Euro M21 depuis 2011, l'année de la campagne du Danemark et cette finale malheureusement perdue contre l'Espagne.

Jérémy Guillemenot a la bonne idée de débloquer très vite les compteurs face au Liechtenstein pour que le doute ne s'immisce pas une seule seconde dans cette rencontre. A la 4e minute, le Genevois coupait au premier poteau pour reprendre victorieusement de la tête un corner de Petar Pusic. Le 2-0 de la 42e minute était une affaire entre deux ex-Lausannois avec l'assist de Don Ndoye pour la neuvième réussite d'Andi Zeqiri dans ce tour préliminaire. Le plus beau but de la soirée fut le 3-0 de Silvan Sidler à la 54e avec une frappe extérieure magnifique.

Avec la victoire synonyme de qualification, ce match de Bienne restera comme le premier dans cette équipe des M21 de Leonidas Stergiou. Introduit à la 66e pour Jan Bamert, le patron de la défense du FC Saint-Gall a pu prendre tranquillement ses marques au sein d'une sélection où il est appelé à tenir l'un des premiers rôles à condition toutefois qu'il ne bascule pas très vite en équipe A.

/ATS