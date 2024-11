La Suisse prend l'eau face à l'Allemagne

La Suisse n'a pas surfé sur la vague de ses bonnes performances du mois d'octobre. Les joueuses de Pia Sundhage ont été dominées par l'Allemagne (6-0) vendredi en match amical à Zurich.

Le coup d'envoi donné par Maddli, la mascotte de 'son' Euro 2025 présentée en matinée à Genève, n'a pas permis à la Suisse de décrocher un premier succès face aux voisines allemandes. En 19 matches, la Mannschaft s'est désormais imposée 18 fois (un match nul).

Privée de nombreuses joueuses, dont la capitaine Lia Wälti, opérée d'un abcès en début de semaine, et la jeune Naomi Luyet, héroïne de la victoire contre la France en octobre, la Suisse n'a tenu le choc que durant 40 minutes au Letzigrund. Le 3-5-2 mis en place par Pia Sundhage a d'abord permis de bien contenir les assauts allemands, mais l'ouverture du score concédée sur corner (40e Nüsken) après une superbe claquette d'Elvira Herzog a fait sauter le verrou helvétique.

Les Suissesses ont certes eu quelques opportunités de surprendre leurs adversaires en contre-attaque lorsque le score était encore de 0-0. Le duo d'attaquantes composé d'Alisha Lehmann et d'Ana-Maria Crnogorcevic a toutefois manqué de justesse dans l'avant-dernier geste.

Changements fatals

Les changements opérés par le sélectionneur allemand Christian Wick au retour des vestiaires ont même aggravé la situation pour la Suisse. Les deux entrantes Pia-Sophie Wolter (à la passe) et Laura Freigang (buteuse) ont combiné par deux fois, sur le 2-0 et le 4-0. Avec six buts encaissés au total, la défense helvétique n'a pas été à la hauteur, même s'il convient de rappeler qu'elle évoluait sans son pilier Luana Bühler.

Les joueuses de Pia Sundhage tenteront de se remobiliser afin de conclure l'année civile sur une bonne note. La tâche s'annonce rude mardi à Sheffield face à l'Angleterre (20h45), championne d'Europe en titre.

/ATS