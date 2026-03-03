La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

L'équipe de Suisse dames a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027. Les ...
La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'équipe de Suisse dames a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027.

Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne dans la 1re journée du groupe B2.

Le score ne reflète pas la très nette domination des quarts de finaliste de l'Euro 2025. Avec un peu plus de justesse technique et de réussite, l'équipe de Suisse aurait cueilli un succès plus large. Mais les Nord-Irlandaises n'ont rien montré: un seul tir cadré - à la 93e, et sans danger pour Livia Peng - et aucun corner.

Supérieures à leurs adversaires dans tous les domaines, les Suissesses ont su faire rapidement la différence pour s'éviter des doutes inutiles. La solution est venue d'une balle arrêtée, alors que l'on pouvait légitimement craindre le jeu de tête des Nord-Irlandaises.

C'est Riola Xhemaili qui a montré la voie à suivre à la 22e minute. L'attaquante du PSV Eindhoven a récupéré le cuir à hauteur du point de penalty sur un corner botté en cloche par la capitaine Lia Wälti, avant d'armer en première intention un tir du pied droit qui a laissé sans réaction la gardienne Jacquelines Burns.

Les Suissesses ont monopolisé le ballon, déroulant le jeu offensif prôné par leur nouveau coach. Les actions intéressantes ont été très nombreuses, mais pas les véritables occasion de but. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Svenja Fölmli a inscrit le 2-0 de la sécurité, d'un tir précis du gauche (91e).

A Malte samedi

Le prochain rendez-vous des Suissesses est prévu samedi soir à Ta'Qali face à Malte, qui s'est incliné 3-0 en Turquie mardi. Le premier duel face aux Turques est programmé le 14 avril au Letzigrund lors de la 3e journée de ce groupe B2.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 16:59

Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 12:30

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33

Articles les plus lus

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 09:26

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Neuchâtel Xamax soutient Ben Seghir

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 12:30

Lugano tombe de haut

Lugano tombe de haut

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 18:41

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 09:26

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 16:19

Lugano tombe de haut

Lugano tombe de haut

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 18:41

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Deux fins de match, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 09:26

Match nul pour Neuchâtel Xamax contre Wil

Match nul pour Neuchâtel Xamax contre Wil

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 09:53