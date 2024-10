La Suisse avec une défense à quatre

Pour la première fois en 2024, la Suisse évoluera avec une défense à quatre. La suspension de Silvan Widmer et les difficultés rencontrées par Michel Aebischer ont amené Murat Yakin à opérer ce choix.

Ce soir à St. Gall face au Danemark pour le compte de la Ligue des Nations, la Suisse évoluera dans un 4-1-4-1 avec le capitaine Granit Xhaka devant la défense et Breel Embolo, toujours dans l’attente de son premier but cette saison, à la pointe de l’attaque. Il reviendra à Zeki Amdouni et à Dan Ndoye d’animer les flancs.

Edimilson Fernandes, Ulisses Garcia et Fabian Rieder remplacent Widmer, Ricardo Rodriguez et Aebischer pour le match de la dernière chance. Après trois défaites de rang, les Suisses doivent impérativement s’imposer pour ne pas hypothéquer encore davantage leurs chances de maintien.

La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir : Kobel ; Fernandes, Elvedi, Akanji, Garcia ; Xhaka ; Amdouni, Rieder, Freuler, Ndoye ; Embolo.

/ATS