La Suisse M21 se teste avec succès contre Israël

L'équipe de Suisse M21 a remporté son 2e match amical pendant la pause internationale. Quatre jours après une défaite minimale contre l'Espagne, la sélection helvétique a battu 2-1 Israël M21 à Bâle.

Dans ce deuxième duel opposant deux participants à l'Euro, la sélection de Patrick Rahmen a retourné le score dans la dernière demi-heure de jeu. A deux reprises, Dan Ndoye sur les installations de St-Jacques près de son stade fétiche, s'est montré décisif. L'attaquant du FC Bâle a parfaitement servi Kastriot Imeri à la 67e minute, qui a marqué le 1-1 dans un angle fermé. Près de dix minutes plus tard, Ndoye a lancé en profondeur Julian von Moss, qui venait d'entrer. L'attaquant du FC St-Gall n'a pas tremblé au moment d'affronter le portier israélien pour assurer le succès suisse. Les visiteurs avaient pris l'avantage juste après la pause après un corner transformé par Dor Turgeman (19 ans).

L'équipe d'Israel M21 participera pour la deuxième fois à un tour final de l'Euro en juin en Roumanie et Géorgie. La Suisse y sera pour la cinquième fois, et pour la deuxième fois de suite. Ses adversaires en poule seront la Norvège, la France et l'Italie. La préparation spécifique pour le tournoi commencera avec le prochain rassemblement le 7 juin.

/ATS