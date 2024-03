La Pologne en finale, face au Pays de Galles

La Pologne n'a pas failli jeudi soir.

Vainqueurs 5-1 de l'Estonie, Robert Lewandowski et ses équipiers joueront la finale des barrages qualificatifs pour l'Euro 2024 dans la 'voie A'. Ils défieront le Pays de Galles pour un ticket pour l'Allemagne.

Les Polonais n'ont pas douté bien longtemps dans leur Stade national de Varsovie. Ils ont ouvert la marque dès la 22e sur une réussite de Frankowski, et se sont retrouvés à 11 contre 10 cinq minutes plus tard après l'expulsion d'un défenseur estonien. La messe était déjà dite après le 2-0 signé Zielinski à la 50e.

Le Pays de Galles n'a pas non plus tremblé en demi-finale, ouvrant la marque dès la 3e minute face à la Finlande. Les Gallois, qui se sont imposés 4-1, auront l'avantage de recevoir les Polonais mardi. Les autres finales mettront aux prises d'une part l'Islande et l'Ukraine - qui a renversé la Bosnie-Herzégovine dans le money time -, et d'autre part la Géorgie et la Grèce.

/ATS