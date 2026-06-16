La France et l'Argentine entament leur Mondial

La France et son armada offensive entament leur Mondial mardi (21h en Suisse) avec un premier défi contre le Sénégal. Les Bleus se présentent une nouvelle fois parmi les favoris, comme l'Argentine.

Kylian Mbappé, Ousman Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Rayan Cherki... La liste des éléments offensifs de l'équipe de France a de quoi faire frémir chacune des 48 nations de cette Coupe du monde 2026. Mais pour le sélectionneur Didier Deschamps, choisir le quatuor offensif qui offrira stabilité et efficacité à son 4-2-3-1 s'apparente aussi à un casse-tête.

En face, le Sénégal n'arrive pas vraiment avec plus de certitudes. Vainqueurs sur le terrain de la Coupe d'Afrique des nations puis dépossédés de leur couronne après une finale chaotique contre le Maroc, les Sénégalais ont vécu une préparation agitée en raison de l'incertitude entourant le sort de leur sélectionneur Pape Thiaw, qui n'a toujours pas prolongé un contrat pourtant terminé en février.

L'Argentine mise sur la stabilité

L'Argentine commencera quant à elle la défense de sa couronne contre l'Algérie (mercredi 3h en Suisse). Quatre ans après avoir brandi la Coupe, Lionel Messi et ses coéquipiers tenteront de rejoindre l'Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962) au palmarès des nations ayant remporté deux titres consécutifs.

Si elle reste sur la même dynamique en ayant remporté la Copa America en 2024 avant de survoler les qualifications, l'Albiceleste peut aussi compter sur une forte stabilité: 17 des 26 champions du monde il y a quatre ans sont à nouveau présents cette année.

/ATS