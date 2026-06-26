La France affronte la Norvège, la Belgique joue sa survie

La France, sans Didier Deschamps, et la Norvège se retrouvent vendredi dans un duel décisif pour la première place du groupe I. La Belgique doit elle se rattraper après un début de Mondial décevant.

L'équipe de France, en plus de viser la première place du groupe I qu'un simple match nul lui assurerait, sera en mission face à la Norvège, vendredi à Foxborough (21h00 en Suisse). Elle aura à coeur de faire honneur à Didier Deschamps, son sélectionneur frappé par le décès de sa mère et contraint de quitter précipitamment les États-Unis.

Guy Stéphan, l'éternel adjoint de 'DD', prendra les rênes de l'équipe le temps de son absence. Son groupe aura fort à faire face à une Norvège en pleine confiance.

Les 'Vikings', qualifiés également pour les 16es après leurs deux victoires et emmenés par un Erling Haaland déjà auteur de 3 buts dans le tournoi, se présentent comme le premier test d'envergure pour les Bleus dans leur quête d'une troisième étoile.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Sénégal, qui part favori face à l'Irak, devra absolument gagner tout en soignant sa différence de buts afin de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes.

La Belgique doit se reprendre

Atone depuis le début du Mondial, la Belgique doit battre la Nouvelle-Zélande vendredi à Vancouver pour avancer en 16es de finale, sous peine d'une nouvelle désillusion.

'On n'aura pas d'autre alternative que de gagner le dernier match, et parfois ce n'est pas plus mal,' a souligné le sélectionneur, le Français Rudi Garcia, après le match nul contre l'Iran (0-0) qui positionne les Belges en troisième position du groupe G devant leurs adversaires de vendredi (5h00 en Suisse).

La Nouvelle-Zélande, elle, n'a plus rien à perdre. Dernière après son nul contre l'Iran (2-2) et la défaite face à l'Egypte (3-1), elle quittera le tournoi vendredi, à moins d'un exploit contre les Belges combiné à une victoire ou un nul de l'Egypte contre l'Iran, ce qui éliminerait les Diables Rouges.

L'Espagne, première de son groupe avec quatre points, affronte quant à elle l'Uruguay - auteur de deux nuls décevants face à des adversaires plus faibles sur le papier que sont le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite - avec l'objectif de remporter le groupe H (samedi 2h00 en Suisse).

/ATS