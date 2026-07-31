La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

La Confédération asiatique de football (AFC) a soutenu vendredi l'UEFA et la Concacaf, opposées ...
La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

La Confédération asiatique soutient l'UEFA et la Concacaf

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

La Confédération asiatique de football (AFC) a soutenu vendredi l'UEFA et la Concacaf, opposées au projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

Dans un communiqué, elle a annoncé vouloir 'protéger la Coupe du monde'.

'Compte tenu des positions exprimées par l'UEFA et la Concacaf, ainsi que des divisions sans précédent qui sont apparues dans le monde du football, l'AFC estime que la FFE (FIFA Forward Enterprise) proposée ne peut, de manière réaliste, parvenir au large consensus et à l'unité nécessaires pour aller de l'avant', souligne la confédération de 47 membres.

Sans clairement prendre position contre le projet, l'AFC estime que 'toute proposition risquant de porter atteinte à l'unité et au caractère universel' de la Coupe du monde 'doit être reconsidérée', au lendemain de la menace de boycott des compétitions de la FIFA brandie par l'UEFA.

/ATS
 

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